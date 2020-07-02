"Эвертон" купил Хакни у "Мидлсбро"

"Эвертон" подтвердил приобретение полузащитника "Мидлсбро" Хейдена Хакни.

Хакни, которому на прошлой неделе исполнилось 24, связал свое будущее с "Эвертоном" до июня 2031.



Sky Sports оценивает трансфер Хакни в 24 миллиона фунтов, из которых 16.5 млн. фунтов являются гарантированной суммой.



У Хакни оставался всего один год по контракту, поэтому "Мидлсбро", не сумев выйти в Премьер-Лигу, был вынужден отпустить английского полузащитника.



Хакни провел в системе "Мидлсбро" 14 лет, дебютировав за первую команду в январе 2021. В минувшем сезоне Хейден был признан лучшим игроком в Чемпионшипе.



"Хейден — многообещающий молодой игрок, за которым мы следили некоторое время, и я предвкушаю работу с ним".



"За эти годы у нас сложилась репутация по поиску в Чемпионшипе игроков, которые очень хорошо выступали за нас и становились хорошими вложениями. Надеюсь, так будет и с Хейденом", — сообщил главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес.