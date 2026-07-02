"Тоттенхэм" приобрел Матеуша Фернандеша за 85 млн. фунтов

Матеуш Фернандеш "Тоттенхэм" официально подтвердил приобретение полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша за 85 миллионов фунтов.

Пройдя медобследование, Фернандеш заключил с "Тоттенхэмом" долгосрочный контракт. Выступать за команду Роберто Де Дзерби 21-летний португалец будет под 18-м номером.

Таким образом, Фернандеш стал самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба, однако этот рекорд продержится недолго, потому что "шпоры" также вскоре должны купить полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали за 100 млн. фунтов.

Проведя один сезон в "Саутгемптоне", который год назад вылетел из Премьер-Лиги, Фернандеш лишь прошлым летом присоединился к "Вест Хэму" по сделке стоимостью 42 млн. фунтов, включая бонусы.

В минувшем сезоне Фернандеш забил четыре гола в 38 матчах за "Вест Хэм", повторно испытывав разочарование от вылета из Премьер-Лиги.

"Я давно восхищался Матеушем, потому что он сочетает в себе умение обращаться с мячом с напористостью и интеллектом, которые так важны для футбола, в который мы хотим играть".

"Несмотря на его возраст, он уже обладает хорошим опытом в Премьер-Лиге, демонстрируя мастерство и стабильность на этом уровне. Матеушу комфортно под давлением, он может продвигать мяч вперед, он упорно трудится на команду и обладает смелостью, чтобы созидать в сложные моменты. Убежден, это идеальная среда для него, чтобы он продолжил свое развитие, и я рад начать работу с ним", — сообщил Де Дзерби.

Матеуш Фернандеш





Метки Вест Хэм, Тоттенхэм, трансферы, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2026 13:00

Количество просмотров Просмотров: 764

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Последние комментарии:




  1. sausage 02.07.2026 14:02 # sausage
    Это наверное какой-то новый челендж в АПЛ, типа кто больше денег зашлёт клубу, вылетевшему или чуть не вылетевшему из АПЛ.

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  2. sean-dyche18plus 02.07.2026 13:57 # sean-dyche18plus
    это тот Л.О.Х.который не забил футбольному клубу "арсегноль" при выходе 1 на 1?

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  3. dembo 02.07.2026 13:54 # dembo
    Игрок годный, но это просто лаол

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  4. imf-tau 02.07.2026 13:46 # imf-tau
    Бизнескар тоттенщита >>>>>>>> бизнескара шлюхси.

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  5. sausage 02.07.2026 13:44 # sausage
    В Сотон за 15, через год в ВХ за 44, ещё через год в Тоттенхэм за сотку (евро). Да ну нах! Рынок АПЛ сошёл с ума. Сити ещё с нонеймом из Фореста, который по существу номер в сборной только отбывает, обосрётся, да и шпоры тоже. Де Дзерби тупо не знает, что с этими ванхеками, фернандешами и прочими тоналями делать.

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  6. moneycity 02.07.2026 13:38 # moneycity
    Бля как же казалось бы незначительные мелочи полностью меняют восприятие чего-либо
    Посмотрите на российский флаг, это же абсолютная безвкусица, вот такие цвета в конкретно таком порядке выглядят просто ужасно и сравните с Нидерландами, у которых флаг намного красивее, хотя практически такой же
    Вот российский имперский флаг выглядит пиздато, здесь не поспоришь, он намного лучше чем это современная хyйня и это объективно
    Украинский флаг в хвост и гриву е6ёт российскую тряпку, я вообще не удивлён, что ру спортсменам запрещали выступать под их флагом, ведь у человека с нормальным вкусом такая безвкусица вызывает только отторжение

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  7. quavo 02.07.2026 13:30 # quavo
    таджикистон бапеш!!!
    а так похуй, мю нужен топ опорник, а этот подсосник пущай в ттх гниет

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  8. ilovemanutd 02.07.2026 13:21 # ilovemanutd
    Боюсь представить чего им там Де Дзерби наобещал (напиздел)

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  9. moneycity 02.07.2026 13:15 # moneycity
    Сгубил свою карьеру из-за Жорже Мендеша
    Он ведь хотел в МЮ к Бруно, в итоге повёлся на деньги

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  10. anabanana94 02.07.2026 13:03 # anabanana94
    ГОРИТЕ ОТ МОЩИ ТОТТЕНХЭМА!

    COME ON YOU SPURS

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  11. mbappe10 02.07.2026 13:03 # mbappe10
    Как же ему похуй на клуб.

    Мбаппе на этом ЧМ прессингует вдвое интенсивнее, чем в матчах за «Реал» в прошедшем сезоне – у француза 23.8 прессинг-действий в среднем за 90 минут в сборной против 10.4 в клубе

    Перед мундиалем обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле лично попросил Килиана больше отрабатывать в обороне

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