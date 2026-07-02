"Тоттенхэм" приобрел Матеуша Фернандеша за 85 млн. фунтов

"Тоттенхэм" официально подтвердил приобретение полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша за 85 миллионов фунтов.

Пройдя медобследование, Фернандеш заключил с "Тоттенхэмом" долгосрочный контракт. Выступать за команду Роберто Де Дзерби 21-летний португалец будет под 18-м номером.



Таким образом, Фернандеш стал самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба, однако этот рекорд продержится недолго, потому что "шпоры" также вскоре должны купить полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали за 100 млн. фунтов.



Проведя один сезон в "Саутгемптоне", который год назад вылетел из Премьер-Лиги, Фернандеш лишь прошлым летом присоединился к "Вест Хэму" по сделке стоимостью 42 млн. фунтов, включая бонусы.



В минувшем сезоне Фернандеш забил четыре гола в 38 матчах за "Вест Хэм", повторно испытывав разочарование от вылета из Премьер-Лиги.



"Я давно восхищался Матеушем, потому что он сочетает в себе умение обращаться с мячом с напористостью и интеллектом, которые так важны для футбола, в который мы хотим играть".



"Несмотря на его возраст, он уже обладает хорошим опытом в Премьер-Лиге, демонстрируя мастерство и стабильность на этом уровне. Матеушу комфортно под давлением, он может продвигать мяч вперед, он упорно трудится на команду и обладает смелостью, чтобы созидать в сложные моменты. Убежден, это идеальная среда для него, чтобы он продолжил свое развитие, и я рад начать работу с ним", — сообщил Де Дзерби.



