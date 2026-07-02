"Тоттенхэм" приобрел Матеуша Фернандеша за 85 млн. фунтов
"Тоттенхэм" официально подтвердил приобретение полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша за 85 миллионов фунтов.
Пройдя медобследование, Фернандеш заключил с "Тоттенхэмом" долгосрочный контракт. Выступать за команду Роберто Де Дзерби 21-летний португалец будет под 18-м номером.
Таким образом, Фернандеш стал самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба, однако этот рекорд продержится недолго, потому что "шпоры" также вскоре должны купить полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали за 100 млн. фунтов.
Проведя один сезон в "Саутгемптоне", который год назад вылетел из Премьер-Лиги, Фернандеш лишь прошлым летом присоединился к "Вест Хэму" по сделке стоимостью 42 млн. фунтов, включая бонусы.
В минувшем сезоне Фернандеш забил четыре гола в 38 матчах за "Вест Хэм", повторно испытывав разочарование от вылета из Премьер-Лиги.
"Я давно восхищался Матеушем, потому что он сочетает в себе умение обращаться с мячом с напористостью и интеллектом, которые так важны для футбола, в который мы хотим играть".
"Несмотря на его возраст, он уже обладает хорошим опытом в Премьер-Лиге, демонстрируя мастерство и стабильность на этом уровне. Матеушу комфортно под давлением, он может продвигать мяч вперед, он упорно трудится на команду и обладает смелостью, чтобы созидать в сложные моменты. Убежден, это идеальная среда для него, чтобы он продолжил свое развитие, и я рад начать работу с ним", — сообщил Де Дзерби.
02.07.2026 13:00
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Последние комментарии:
Это наверное какой-то новый челендж в АПЛ, типа кто больше денег зашлёт клубу, вылетевшему или чуть не вылетевшему из АПЛ.
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это тот Л.О.Х.который не забил футбольному клубу "арсегноль" при выходе 1 на 1?
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Игрок годный, но это просто лаол
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Бизнескар тоттенщита >>>>>>>> бизнескара шлюхси.
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В Сотон за 15, через год в ВХ за 44, ещё через год в Тоттенхэм за сотку (евро). Да ну нах! Рынок АПЛ сошёл с ума. Сити ещё с нонеймом из Фореста, который по существу номер в сборной только отбывает, обосрётся, да и шпоры тоже. Де Дзерби тупо не знает, что с этими ванхеками, фернандешами и прочими тоналями делать.
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Бля как же казалось бы незначительные мелочи полностью меняют восприятие чего-либо
Посмотрите на российский флаг, это же абсолютная безвкусица, вот такие цвета в конкретно таком порядке выглядят просто ужасно и сравните с Нидерландами, у которых флаг намного красивее, хотя практически такой же
Вот российский имперский флаг выглядит пиздато, здесь не поспоришь, он намного лучше чем это современная хyйня и это объективно
Украинский флаг в хвост и гриву е6ёт российскую тряпку, я вообще не удивлён, что ру спортсменам запрещали выступать под их флагом, ведь у человека с нормальным вкусом такая безвкусица вызывает только отторжение
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таджикистон бапеш!!!
а так похуй, мю нужен топ опорник, а этот подсосник пущай в ттх гниет
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Боюсь представить чего им там Де Дзерби наобещал (напиздел)
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Сгубил свою карьеру из-за Жорже Мендеша
Он ведь хотел в МЮ к Бруно, в итоге повёлся на деньги
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ГОРИТЕ ОТ МОЩИ ТОТТЕНХЭМА!
COME ON YOU SPURS
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Как же ему похуй на клуб.
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