Райс развеял опасения насчет своего здоровья

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заверил, что с ним все в порядке после победы сборной Англии над ДР Конго в 1/16 финала Чемпионата Мира.

Получив передышку в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 против Панамы, Райс вернулся в стартовый состав англичан на матч против ДР Конго.



Райс помог английской сборной совершить "камбэк" и одержать победу 2:1, но в концовке сперва был переведен на позицию правого защитника, а затем заменен. К счастью, Деклан чувствует себя нормально.



"Я в порядке. Как новенький. Все хорошо".



"Полагаю, так бывает, когда играешь при 30-градусной жаре. Тяжелый матч. Ты выкладываешься без остатка, и в этом матче было много борьбы".



"Теперь время, чтобы восстановиться и снова пойти в бой", — цитирует Райса Evening Standard.