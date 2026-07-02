"Арсенал" задумывается о приглашении Мелье

"Арсенал" проявляет сильный интерес к бывшему голкиперу "Лидса" Иллану Мелье.

Как сообщает BBC, внутри "Арсенала" есть большие сомнения насчет будущего Кепы Аррисабалаги, поэтому "канониры" присматривают дублера для своего первого номера Давида Райи.



Пригласить на эту роль "Арсенал" может Мелье, который представлял "Лидс" с 2019 года, но с наступлением июля стал свободным агентом.



Мелье не сыграл ни минуты за "Лидс" в минувшем сезоне, угодив в опалу к главному тренеру "белых" Даниэлю Фарке, однако некогда 26-летний француз обладал репутацией одного из перспективнейших голкиперов в Европе.