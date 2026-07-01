"Тоттенхэм" договорился о покупке Тонали за 100 млн. фунтов

Сандро Тонали "Тоттенхэм" достиг договоренности с "Ньюкаслом" о приобретении полузащитника Сандро Тонали за 100 миллионов фунтов.

По информации The Athletic, "Ньюкасл" сможет гарантированно выручить за Тонали 92.5 млн. фунтов. Остальные 7.5 млн. фунтов — это бонусы, зависящие от попадания "Тоттенхэма" в Лигу Чемпионов.

На этой неделе "Тоттенхэм" также согласовал покупку полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша за фиксированные 85 млн. фунтов, и теперь "шпорам" лишь остается оформить эти две рекордные для своего клуба сделки.

Тонали сыграл 53 матча за "Ньюкасл" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований, однако "сороки" заняли лишь 12-е место в Премьер-Лиге и не попали в еврокубки.





Метки Ньюкасл, Тонали, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2026 22:00

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Последние комментарии:




  1. heyoung 01.07.2026 22:22 # heyoung
    В чем смысл для Тонали?

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  2. closer 01.07.2026 22:06 # closer
    Чел явно заскучает по Италии если не квалифицируется в будущем сезоне в ЛЧ

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