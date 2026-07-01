"Тоттенхэм" договорился о покупке Тонали за 100 млн. фунтов

"Тоттенхэм" достиг договоренности с "Ньюкаслом" о приобретении полузащитника Сандро Тонали за 100 миллионов фунтов.

По информации The Athletic, "Ньюкасл" сможет гарантированно выручить за Тонали 92.5 млн. фунтов. Остальные 7.5 млн. фунтов — это бонусы, зависящие от попадания "Тоттенхэма" в Лигу Чемпионов.



На этой неделе "Тоттенхэм" также согласовал покупку полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша за фиксированные 85 млн. фунтов, и теперь "шпорам" лишь остается оформить эти две рекордные для своего клуба сделки.



Тонали сыграл 53 матча за "Ньюкасл" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований, однако "сороки" заняли лишь 12-е место в Премьер-Лиге и не попали в еврокубки.