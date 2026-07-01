Дубль Кейна принес англичанам победу над ДР Конго

Харри Кейн Дубль Харри Кейна позволил сборной Англии одержать волевую победу 2:1 над ДР Конго в 1/16 финала Чемпионата Мира.

По сравнению с победой 0:2 над Панамой из стартового состава "трех львов" провали Джаррел Куанса, Морган Роджес и Букайо Сака. Их заменили Джед Спенс, Деклан Райс и Нони Мадуэке.

Матч начался с быстрого гола африканской сборной. На седьмой минуте Бриан Сипенга свободно принял мяч на левом краю штрафной, подработал его и поразил ближний угол ворот Джордана Пикфорда — 0:1.

Англичане были совершенно потрясены таким развитием событий и до перерыва на водопой в середине первого тайма совершенно ничего не показывали впереди.

Однако, глотнув воды, подопечные Томаса Тухеля по-настоящему пошли вперед и стали угрожать чужим воротам. После отскока от Эзри Конса мяч слегка не попал в створ, удар головой Джуда Беллингема был остановлен голкипером, а затем свой шанс имел Рэшфорд, но защитник остановил снаряд прямо на линии.

На 42-й минуте сборная ДР Конго едва не забила второй гол. Йоан Висса пробивал в касание из пределов вратарской площади, но мяч лишь чиркнул о штангу со внешней стороны.

Практически сразу Англия провела контратаку, и Харри Кейн упал в чужой штрафной, зацепившись за руки голкипера. Однако рефери и система VAR не увидели здесь повода для назначения пенальти.

До перерыва голкипер конголезцев успел совершить еще пару сейвов, не позволив отличиться Беллингему и Кейну.

Второй тайм начался с очередного спасения голкипера соперника, но продолжить в том же духе англичане не смогли — их атаки просто не доводились до логического завершения.

Как и в первом тайме, перерыв на водопой пошел на пользу подопечным Тухеля. На 75-й минуте вышедший на замену Энтони Гордон с левого края штрафной мягко набросил мяч к границе вратарской, а Кейн пробил головой — 1:1.

Психологическое преимущество оказалось полностью на стороне Англии, и на 86-й минуте конголезцы дрогнули. Кейн подхватил мяч на подступах к штрафной, сместился внутрь площадки и неотразимо пробил — 2:1.

Английская сборная изрядно пощекотала нервы своим болельщикам, но все же смогла сохранить лицо и избежала экстра-таймов. Далее команду Тухеля ждет Мексика.

Сборная Англии — сборная ДР Конго — 2:1 (0:1)

Голы: Кейн 75, 86 — Сипенга 7.

Сборная Англии: Пикфорд, Спенс (Эзе 70), Конса, Гехи, О'Райли, Райс (Стоунс 90), Андерсон, Мадуэке (Сака 61), Беллингем, Рэшфорд (Гордон 61), Кейн.

Сборная ДР Конго: Мпаси, Масуаку (Жорис Кайембе 89), Туанзебе, Мбемба, Ван-Биссака, Садики, Мутуссами (Майеле 89), Мукау (Эдо Кайембе 76), Сипенга (Бонгонда 76), Висса, Мбуку (Элиа 64).

Предупреждения: Беллингем — Садики.





Метки обзор матча, сборная Англии, сборная ДР Конго, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2026 21:00

Количество просмотров Просмотров: 202

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. alexomck 01.07.2026 21:08 # alexomck
    01.07.2026 19:53 #
    memfis63

    просто выкиньте это залупу =хари кейна, с этим типов ничего толкового не выиграешь
    (ответить)

    01.07.2026 20:01 #
    skydreams

    кейн... это каким ебанойдом нужно быть чтобы ЭТО ставить в основу. Ваткинс вместо хрикейна. тухлый вместо того чтобы ставить лучших поставил мусор. верим в вылет!

    Источник: https://fapl.ru/posts/122986/?c=1#c8195718

    (ответить)

  2. skydreams 01.07.2026 21:08 # skydreams
    Щиты за Кинг Конгов! Достойно смотрелись. Теперь притопим за Мексику - наших белых братьев. Ебать инцестников, ебать!

    (ответить)

  3. b84 01.07.2026 21:07 # b84
    теперь поняли что я прогнозировал вылет англии в 1/16?
    ну сказать я могу одно - до финала они точно не докостыляют

    (ответить)

  4. dembo 01.07.2026 21:06 # dembo
    Челси на троне
    Колбасня на страпоне

    (ответить)

  5. b84 01.07.2026 21:05 # b84
    что Гарри Кейн снова тащит свою говносбродную?
    впрочем ничего нового

    (ответить)

  6. hachidlo 01.07.2026 21:04 # hachidlo
    https://imgur.com/a/QeJ9fXP

    Ещё одно подтверждение, что Челси популярен даже за пределами Англии и в США, который относится к самым английским клубам.

    Чет залупулю не вижу нигде.

    (ответить)

  7. justnick 01.07.2026 21:04 # justnick
    Ебари негров

    (ответить)

  8. chelseaaaa 01.07.2026 21:04 # chelseaaaa
    Надо Тухелю поработать с ребятами чтобы играли еще лучше.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: