Дубль Кейна принес англичанам победу над ДР Конго
Дубль Харри Кейна позволил сборной Англии одержать волевую победу 2:1 над ДР Конго в 1/16 финала Чемпионата Мира.
По сравнению с победой 0:2 над Панамой из стартового состава "трех львов" провали Джаррел Куанса, Морган Роджес и Букайо Сака. Их заменили Джед Спенс, Деклан Райс и Нони Мадуэке.
Матч начался с быстрого гола африканской сборной. На седьмой минуте Бриан Сипенга свободно принял мяч на левом краю штрафной, подработал его и поразил ближний угол ворот Джордана Пикфорда — 0:1.
Англичане были совершенно потрясены таким развитием событий и до перерыва на водопой в середине первого тайма совершенно ничего не показывали впереди.
Однако, глотнув воды, подопечные Томаса Тухеля по-настоящему пошли вперед и стали угрожать чужим воротам. После отскока от Эзри Конса мяч слегка не попал в створ, удар головой Джуда Беллингема был остановлен голкипером, а затем свой шанс имел Рэшфорд, но защитник остановил снаряд прямо на линии.
На 42-й минуте сборная ДР Конго едва не забила второй гол. Йоан Висса пробивал в касание из пределов вратарской площади, но мяч лишь чиркнул о штангу со внешней стороны.
Практически сразу Англия провела контратаку, и Харри Кейн упал в чужой штрафной, зацепившись за руки голкипера. Однако рефери и система VAR не увидели здесь повода для назначения пенальти.
До перерыва голкипер конголезцев успел совершить еще пару сейвов, не позволив отличиться Беллингему и Кейну.
Второй тайм начался с очередного спасения голкипера соперника, но продолжить в том же духе англичане не смогли — их атаки просто не доводились до логического завершения.
Как и в первом тайме, перерыв на водопой пошел на пользу подопечным Тухеля. На 75-й минуте вышедший на замену Энтони Гордон с левого края штрафной мягко набросил мяч к границе вратарской, а Кейн пробил головой — 1:1.
Психологическое преимущество оказалось полностью на стороне Англии, и на 86-й минуте конголезцы дрогнули. Кейн подхватил мяч на подступах к штрафной, сместился внутрь площадки и неотразимо пробил — 2:1.
Английская сборная изрядно пощекотала нервы своим болельщикам, но все же смогла сохранить лицо и избежала экстра-таймов. Далее команду Тухеля ждет Мексика.
Сборная Англии — сборная ДР Конго — 2:1 (0:1)
Голы: Кейн 75, 86 — Сипенга 7.
Сборная Англии: Пикфорд, Спенс (Эзе 70), Конса, Гехи, О'Райли, Райс (Стоунс 90), Андерсон, Мадуэке (Сака 61), Беллингем, Рэшфорд (Гордон 61), Кейн.
Сборная ДР Конго: Мпаси, Масуаку (Жорис Кайембе 89), Туанзебе, Мбемба, Ван-Биссака, Садики, Мутуссами (Майеле 89), Мукау (Эдо Кайембе 76), Сипенга (Бонгонда 76), Висса, Мбуку (Элиа 64).
Предупреждения: Беллингем — Садики.
01.07.2026 21:00
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Последние комментарии:
01.07.2026 19:53 #
memfis63
просто выкиньте это залупу =хари кейна, с этим типов ничего толкового не выиграешь
(ответить)
01.07.2026 20:01 #
skydreams
кейн... это каким ебанойдом нужно быть чтобы ЭТО ставить в основу. Ваткинс вместо хрикейна. тухлый вместо того чтобы ставить лучших поставил мусор. верим в вылет!
Источник: https://fapl.ru/posts/122986/?c=1#c8195718
(ответить)
Щиты за Кинг Конгов! Достойно смотрелись. Теперь притопим за Мексику - наших белых братьев. Ебать инцестников, ебать!
(ответить)
теперь поняли что я прогнозировал вылет англии в 1/16?
ну сказать я могу одно - до финала они точно не докостыляют
(ответить)
Челси на троне
Колбасня на страпоне
(ответить)
что Гарри Кейн снова тащит свою говносбродную?
впрочем ничего нового
(ответить)
https://imgur.com/a/QeJ9fXP
Ещё одно подтверждение, что Челси популярен даже за пределами Англии и в США, который относится к самым английским клубам.
Чет залупулю не вижу нигде.
(ответить)
Ебари негров
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Надо Тухелю поработать с ребятами чтобы играли еще лучше.
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