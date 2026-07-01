Дубль Кейна принес англичанам победу над ДР Конго

Дубль Харри Кейна позволил сборной Англии одержать волевую победу 2:1 над ДР Конго в 1/16 финала Чемпионата Мира.

По сравнению с победой 0:2 над Панамой из стартового состава "трех львов" провали Джаррел Куанса, Морган Роджес и Букайо Сака. Их заменили Джед Спенс, Деклан Райс и Нони Мадуэке.



Матч начался с быстрого гола африканской сборной. На седьмой минуте Бриан Сипенга свободно принял мяч на левом краю штрафной, подработал его и поразил ближний угол ворот Джордана Пикфорда — 0:1.



Англичане были совершенно потрясены таким развитием событий и до перерыва на водопой в середине первого тайма совершенно ничего не показывали впереди.



Однако, глотнув воды, подопечные Томаса Тухеля по-настоящему пошли вперед и стали угрожать чужим воротам. После отскока от Эзри Конса мяч слегка не попал в створ, удар головой Джуда Беллингема был остановлен голкипером, а затем свой шанс имел Рэшфорд, но защитник остановил снаряд прямо на линии.



На 42-й минуте сборная ДР Конго едва не забила второй гол. Йоан Висса пробивал в касание из пределов вратарской площади, но мяч лишь чиркнул о штангу со внешней стороны.



Практически сразу Англия провела контратаку, и Харри Кейн упал в чужой штрафной, зацепившись за руки голкипера. Однако рефери и система VAR не увидели здесь повода для назначения пенальти.



До перерыва голкипер конголезцев успел совершить еще пару сейвов, не позволив отличиться Беллингему и Кейну.



Второй тайм начался с очередного спасения голкипера соперника, но продолжить в том же духе англичане не смогли — их атаки просто не доводились до логического завершения.



Как и в первом тайме, перерыв на водопой пошел на пользу подопечным Тухеля. На 75-й минуте вышедший на замену Энтони Гордон с левого края штрафной мягко набросил мяч к границе вратарской, а Кейн пробил головой — 1:1.



Психологическое преимущество оказалось полностью на стороне Англии, и на 86-й минуте конголезцы дрогнули. Кейн подхватил мяч на подступах к штрафной, сместился внутрь площадки и неотразимо пробил — 2:1.



Английская сборная изрядно пощекотала нервы своим болельщикам, но все же смогла сохранить лицо и избежала экстра-таймов. Далее команду Тухеля ждет Мексика.



Сборная Англии — сборная ДР Конго — 2:1 (0:1)



Голы: Кейн 75, 86 — Сипенга 7.



Сборная Англии: Пикфорд, Спенс (Эзе 70), Конса, Гехи, О'Райли, Райс (Стоунс 90), Андерсон, Мадуэке (Сака 61), Беллингем, Рэшфорд (Гордон 61), Кейн.



Сборная ДР Конго: Мпаси, Масуаку (Жорис Кайембе 89), Туанзебе, Мбемба, Ван-Биссака, Садики, Мутуссами (Майеле 89), Мукау (Эдо Кайембе 76), Сипенга (Бонгонда 76), Висса, Мбуку (Элиа 64).



Предупреждения: Беллингем — Садики.