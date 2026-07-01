"Брайтон" согласовал покупку Вушковича за 50 млн. фунтов

"Брайтон" согласовал приобретение центрального защитника "Тоттенхэма" Луки Вушковича.

Ранее этим летом "Брайтон" продал в "Тоттенхэм" Ян Пола Ван Хекке за 52 миллиона фунтов. Параллельно два клуба обсуждали переход Вушковича в противоположно направлении.



В итоге "Тоттенхэм" согласился отпустить Вушковича в "Брайтон" за 50 млн. фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде легко достижимых бонусов, сообщает Sky Sports.



Дополнительно "Тоттенхэм" сможет рассчитывать на 20 процентов с последующей перепродажи Вушковича "Брайтоном", а также получит право повторить любое предложение, которое "чайки" могут получить и принять насчет Луки.



Вушкович так и не сыграл ни одного официального матча за "Тоттенхэм", однако 19-летний защитник уверенно провел минувший сезон в аренде за "Гамбург" и сейчас представляет сборную Хорватии на Чемпионате Мира.