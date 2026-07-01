Саммервилл стал ведущей целью "Юнайтед"

Крисенсио Саммервилл из "Вест Хэма" стал ведущей целью "Манчестер Юнайтед" по укреплению позиции левого вингера.

Продолжая работать над укреплением центра поля, "Юнайтед" параллельно ищет нового левого вингера, и Sky Sports утверждает, что на радаре у "красных дьяволов" находится 24-летний Саммервилл.



Саммервилл не смог предотвратить вылет "Вест Хэма" из Премьер-Лиги, но вторую половину минувшего сезона провел ярко и перенес свою форму на Чемпионат Мира, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами за сборную Голландии, прежде чем та сошла с дистанции.



По информации источника, дальнейшие шаги "Юнайтед" в отношении Саммервилла зависят от того, что случится с Маркусом Рэшфордом, которому пока что суждено вернуться к тренировкам с "дьяволами" после возвращения с ЧМ-2026.