"Челси" приобрел Марко Палестру

"Челси" объявил о приобретении правого защитника итальянской "Аталанты" Марко Палестры.

Палестра заключил с "Челси" контракт на шесть лет и обошелся лондонскому клубу в 47 миллионов фунтов, включая бонусы.



Всего несколько дней назад Палестра был на пороге перехода в "Интер" за 43 млн. фунтов, однако "Челси" сработал быстро, перебив предложение клуба с "Сан-Сиро" и поманив Марко более высокой зарплатой, уточняет BBC.



Минувший сезон 21-летний итальянец провел за "Кальяри" на правах аренды из "Аталанты", будучи признанным Защитником Года в Серии А.



"Многие вещи убедили меня перейти в "Челси", один из лучших клубов в мире. Я очень рад приступить. Я ощущаю энергию с первого дня, как "Челси" захотел меня. Мне не терпится начать, увидеть всех фанатов, своих партнеров по команде и тренера".



"Здесь у нас так много талантливых игроков, у нас очень сильные состав и тренер в лице Хаби (Алонсо). Он разговаривал со мной о том, как он хочет, чтобы мы играли, и это вызывает восхищение. Нам не терпится вступить в борьбу в Премьер-Лиге", — сообщил Палестра.



