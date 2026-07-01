Анонс матча Англия — ДР Конго
Первым соперником сборной Англии в плей-офф Чемпионата Мира 2026 года станет ДР Конго.
Благодаря победе 0:2 над Панамой англичане выиграли Группу L, тогда как сборная ДР Конго заняла лишь третье место в Группе K, пропустив вперед Колумбию и Португалию.
В рейтинге сборных ФИФА ДР Конго располагается только на 41-м месте, тогда как Англия удерживает четвертую строчку.
- Opta оценивает шансы Англии на победу в 73.9%, оставляя на успех ДР Конго только 11.3%.
- Прежде Англия и ДР Конго еще никогда не встречались.
- Ранее не забив голов с Ганой, Англия лишь второй раз в своей истории сыграет с двумя африканскими сборными в течение одного Чемпионата Мира. В 1990 году родоначальники футбола одолели Египет на групповой стадии (1:0), а затем одержали победу 3:2 над Камеруном в четвертьфинале.
- Единственный другой раз англичане играли с африканской сборной в плей-офф Чемпионатов Мира в 1/18 финала в 2022 году, разгромив Сенегал со счетом 3:0.
- При Томасе Тухеле Англия не смогла выиграть лишь четыре матча, но половина из них были против африканских сборных (0:0 с Ганой и поражение 1:3 от Сенегала в июне 2025).
- Нападающий "Ньюкасла" Йоан Висса забил три из четырех голов конголезцев на ЧМ-2026.
Защитники Джаррел Куанса и Рис Джеймс не помогут сборной Англии в этом матче, но могут вернуться к следующему раунду. Ожидается, что справа в обороне сыграет Джед Спенс. Должен вернуться в стартовый состав Деклан Райс, получивший передышку против Панамы.
Чемпионат Мира. 1/16 финала
Сборная Англии — сборная ДР Конго
Атланта. "Мерседес-Бенц Стэдиум". 19:00
01.07.2026 16:00
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