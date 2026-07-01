"Ливерпуль" представил Жаке

Жереми Жаке "Ливерпуль" официально представил защитника французского "Ренна" Жереми Жаке в качестве своего новичка.

"Ливерпуль" согласовал приобретение Жаке у "Ренна" за 60 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов, в заключительный день зимнего трансферного окна.

"Ливерпуль" позволил Жаке доиграть сезон в "Ренне", правда, спустя считанные дни после своего трансфера Жереми получил травму плеча и больше не вышел на футбольное поле.

С наступлением июля 20-летний француз смог завершить свой переход в "Ливерпуль", чтобы вскоре приступить к тренировкам под руководством нового рулевого "красных" Андони Ираолы.

"Я чувствую себя действительно хорошо, первые впечатления оказались хорошими, и я очень рад начать здесь".

"Я очень рад. Когда я увидел условия для работы, я смог представить себя здесь. Мне здесь хорошо, и мне не терпится начать".

"Для меня это большая мечта, большой клуб. Клуб вроде "Ливерпуля" — это большая мечта для меня", — сообщил Жаке.

Жереми Жаке





Метки Жаке, Ливерпуль, Ренн, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2026 15:00

Количество просмотров Просмотров: 697

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. andrey-afanasiev 01.07.2026 15:14 # andrey-afanasiev
    Повезло урвать подешёвке.

    (ответить)

  2. sausage 01.07.2026 15:06 # sausage
    Хорошо, что он в порядке и проведёт полноценную предсезонку с клубом.

    (ответить)

  3. attic06 01.07.2026 15:03 # attic06
    Очередной Конате за оверпрайс, руки оторвать Эдвардсу и ко за последние 5 трансферных окон и говнище, которое там было куплено за огромные деньги.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: