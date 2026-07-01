"Ливерпуль" представил Жаке

"Ливерпуль" официально представил защитника французского "Ренна" Жереми Жаке в качестве своего новичка.

"Ливерпуль" согласовал приобретение Жаке у "Ренна" за 60 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов, в заключительный день зимнего трансферного окна.



"Ливерпуль" позволил Жаке доиграть сезон в "Ренне", правда, спустя считанные дни после своего трансфера Жереми получил травму плеча и больше не вышел на футбольное поле.



С наступлением июля 20-летний француз смог завершить свой переход в "Ливерпуль", чтобы вскоре приступить к тренировкам под руководством нового рулевого "красных" Андони Ираолы.



"Я чувствую себя действительно хорошо, первые впечатления оказались хорошими, и я очень рад начать здесь".



"Я очень рад. Когда я увидел условия для работы, я смог представить себя здесь. Мне здесь хорошо, и мне не терпится начать".



"Для меня это большая мечта, большой клуб. Клуб вроде "Ливерпуля" — это большая мечта для меня", — сообщил Жаке.



