Троссард определится со своим будущим после ЧМ-2026
Вингер "Арсенала" Леандро Троссард примет решение о своем будущем после возвращения с Чемпионата Мира.
В данный момент у Троссарда остается только 12 месяцев по контракту, а "Арсенал" активно ищет усиление для атакующей линии, что могло бы негативно отразиться на игровом времени Леандро.
С недавних пор интересы Троссарда представляет агентство FOKUS, которое уже контактирует с заинтересованными в 31-летнем игроке сборной Бельгии клубами.
Например, "Бешикташ", пытавшийся заполучить Троссарда в сентябре, дал понять, что готов заплатить за Леандро до 20 миллионов евро (17 млн. фунтов).
Троссард открыт к смене клуба, но прямо сейчас сосредоточен на выступлении за свою сборную на Чемпионате Мира, а со своим будущим определится, когда вернется из Северной Америки, сообщает Daily Mirror.
01.07.2026 14:00
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