Троссард определится со своим будущим после ЧМ-2026

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард примет решение о своем будущем после возвращения с Чемпионата Мира.

В данный момент у Троссарда остается только 12 месяцев по контракту, а "Арсенал" активно ищет усиление для атакующей линии, что могло бы негативно отразиться на игровом времени Леандро.



С недавних пор интересы Троссарда представляет агентство FOKUS, которое уже контактирует с заинтересованными в 31-летнем игроке сборной Бельгии клубами.



Например, "Бешикташ", пытавшийся заполучить Троссарда в сентябре, дал понять, что готов заплатить за Леандро до 20 миллионов евро (17 млн. фунтов).



Троссард открыт к смене клуба, но прямо сейчас сосредоточен на выступлении за свою сборную на Чемпионате Мира, а со своим будущим определится, когда вернется из Северной Америки, сообщает Daily Mirror.