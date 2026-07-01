"Арсенал" собирается активизировать свой интерес к нападающему французского ПСЖ Брадли Барколя на этой неделе.

По информации BBC, "Арсенал" рассматривает Барколя в качестве альтернативы своей ведущей цели в лице Моргана Роджерса, которого "Астон Вилла" оценивает в 130 миллионов фунтов.



Представители "Арсенала" присутствовали на матче сборной Франции против Швеции в 1/16 финала Чемпионата Мира накануне, став свидетелями гола Барколя.



BBC ожидает, что теперь "Арсенал" активизирует свой интерес к Барколя и начнет переговоры по 23-летнему французу, в борьбу за которого все еще может вступить "Ливерпуль".



В "Арсенале" полагают, что ПСЖ может быть открыт к предложениям по Барколя, особенно в случае приобретения Яна Диоманде из "РБ Лейпциг".