Тухель будет следовать плану Саутгейта в случае серии пенальти

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, что в случае серии пенальти на Чемпионате Мира его команда будет придерживаться плана его предшественника Гарета Саутгейта.

Матчем против ДР Конго в среду англичане начнут свой путь на стадии плей-офф Чемпионата Мира, поэтому подопечным Тухеля нужно быть готовыми к возможному исполнению пенальти.



До назначения Саутгейта в 2016 году англичане выиграли лишь одну из семи серий пенальти, но Гарет смог это изменить, взяв верх три раза в четырех сериях, и Тухель не хочет, чтобы эти наработки пропали.



"У FA уже несколько лет есть программа на этот случай, и мы будем следовать этой программе".



"Мы подготовились. У нас есть процесс, у игроков есть процесс", — цитирует Тухеля BBC.