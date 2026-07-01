Тухель будет следовать плану Саутгейта в случае серии пенальти
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, что в случае серии пенальти на Чемпионате Мира его команда будет придерживаться плана его предшественника Гарета Саутгейта.
Матчем против ДР Конго в среду англичане начнут свой путь на стадии плей-офф Чемпионата Мира, поэтому подопечным Тухеля нужно быть готовыми к возможному исполнению пенальти.
До назначения Саутгейта в 2016 году англичане выиграли лишь одну из семи серий пенальти, но Гарет смог это изменить, взяв верх три раза в четырех сериях, и Тухель не хочет, чтобы эти наработки пропали.
"У FA уже несколько лет есть программа на этот случай, и мы будем следовать этой программе".
"Мы подготовились. У нас есть процесс, у игроков есть процесс", — цитирует Тухеля BBC.
01.07.2026 12:00
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Главное, что не плану писькорского: отсосать все возможные хуи и дать в жопу,
хотя птиськорский любит шоколад и сначала даст всем в жопу, и потом пересосёт все возможные шоколадные хуи
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