Тухель будет следовать плану Саутгейта в случае серии пенальти

Томас Тухель Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, что в случае серии пенальти на Чемпионате Мира его команда будет придерживаться плана его предшественника Гарета Саутгейта.

Матчем против ДР Конго в среду англичане начнут свой путь на стадии плей-офф Чемпионата Мира, поэтому подопечным Тухеля нужно быть готовыми к возможному исполнению пенальти.

До назначения Саутгейта в 2016 году англичане выиграли лишь одну из семи серий пенальти, но Гарет смог это изменить, взяв верх три раза в четырех сериях, и Тухель не хочет, чтобы эти наработки пропали.

"У FA уже несколько лет есть программа на этот случай, и мы будем следовать этой программе".

"Мы подготовились. У нас есть процесс, у игроков есть процесс", — цитирует Тухеля BBC.





Метки сборная Англии, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2026 12:00

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  1. closer 01.07.2026 13:14 # closer
    Главное, что не плану писькорского: отсосать все возможные хуи и дать в жопу,
    хотя птиськорский любит шоколад и сначала даст всем в жопу, и потом пересосёт все возможные шоколадные хуи

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