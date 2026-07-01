Тухель: "Джеймс и Куанса будут доступны очень скоро"

Джарелл Куанса Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поведал, что защитники Рис Джеймс и Джарелл Куанса очень близки к возвращению в строй.

В преддверии матча 1/16 финала Чемпионата Мира против ДР Конго англичане столкнулись с кадровым кризисом на правом фланге обороны.

Дело в том, что Джеймс и Куанса по-прежнему травмированы, однако оба еще имеют шансы сыграть на турнире.

"Они становятся все ближе и ближе. Я видел обоих на тренировочном поле. Джаррел слегка опережает Риса, учитывая характер травмы".

"Они были близки даже к попаданию в заявку уже на этот матч. Они будут доступны очень скоро, поэтому нам нужно убедиться, что у нас будет больше матчей", — цитирует Тухеля Evening Standard.





Метки Джеймс, Куанса, сборная Англии, травмы, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2026 10:00

Количество просмотров Просмотров: 73


Поиск: