Тухель: "Джеймс и Куанса будут доступны очень скоро"
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поведал, что защитники Рис Джеймс и Джарелл Куанса очень близки к возвращению в строй.
В преддверии матча 1/16 финала Чемпионата Мира против ДР Конго англичане столкнулись с кадровым кризисом на правом фланге обороны.
Дело в том, что Джеймс и Куанса по-прежнему травмированы, однако оба еще имеют шансы сыграть на турнире.
"Они становятся все ближе и ближе. Я видел обоих на тренировочном поле. Джаррел слегка опережает Риса, учитывая характер травмы".
"Они были близки даже к попаданию в заявку уже на этот матч. Они будут доступны очень скоро, поэтому нам нужно убедиться, что у нас будет больше матчей", — цитирует Тухеля Evening Standard.
01.07.2026 10:00
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