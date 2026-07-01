"Интер" заинтересован в Чалобе

Трево Чалоба Итальянский "Интер" заинтересован в приобретении защитника "Челси" Трево Чалобы.

Только на прошлой неделе стало известно, что "Челси" отклонил предложение "Комо" по Чалобе в размере около 23 миллионов фунтов.

В данный момент неясно, собирается ли "Комо" улучшать свое предложение, однако Sky Sports утверждает, что теперь интерес к Чалобе обозначил "Интер".

Для приобретения 26-летнего игрока сборной Англии "Интеру", который завоевал титул Серии А в минувшем сезоне, придется раскошелиться примерно на 30 млн. фунтов.

Предполагается, что сам Чалоба открыт к уходу из "Челси", особенно в свете намерений "синих" обзавестись новым центральным защитником вроде Максанса Лакруа из "Кристал Пэлас".





Метки Интер, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2026 09:00

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  1. kapken 01.07.2026 09:21 # kapken
    Да, весь неликвид продайте, чтобы был кэш!!!
    Хорошо что есть спрос на все это)))

    (ответить)

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