Гюндоган: "Мареска будет невероятен в "Сити"

Бывший капитан "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган уверен, что "горожане" сделали правильный выбор, назначив Энцо Мареску на должность главного тренера.

Именно Мареска был определен "Сити" на роль преемника для покинувшего клуб Хосепа Гвардиолы, у которого Энцо провел сезон 2022/23 в качестве ассистента.



В том сезоне "Сити" сделал требл, поэтому Гюндоган убежден, что "горожане" будут успешны при Мареске



"Думаю, он как тренер обладает удивительными качествами. Возможно, сейчас они отличаются, нежели когда он был ассистентом, поэтому я не могу по-настоящему судить, но ты знаешь, что он умен и точно знает, что делает".



"В плане человеческих качеств он невероятен, правда. Честно говоря, в футбольном мире я не встречал большого количества людей вроде него".



"Думаю, он будет невероятен, и он обладает интеллектом, чтобы принимать правильные решения и делать правильные тактические вещи. В этом они похожи с Пепом".



"Но также важен человеческий аспект, потому что все должны быть вовлечены. Я уверен, что, наверное, 99 процентов людей внутри клуба будут очень рады", — цитирует Гюндогана The Telegraph.