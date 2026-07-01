"Юнайтед" наводит справки насчет Феликса Нмечи

"Манчестер Юнайтед" наводит справки насчет полузащитника дортмундской "Боруссии" Феликса Нмечи.

Накануне стало известно, что "Юнайтед" признал поражение в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша, которого теперь купит "Тоттенхэм" за 85 миллионов фунтов.



В качестве одной из альтернатив Фернандешу "Юнайтед" и рассматривает Нмечу. Как сообщает The Athletic, "красные дьяволы" уже сделали ряд запросов насчет доступности 25-летнего игрока сборной Германии для трансфера.



Спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс хорошо знает Нмечу по периоду своей работы в академии "Манчестер Сити".



Источник добавляет, что Феликс заинтересован в переезде в Премьер-Лигу, где за "Лидс" выступает его старший брат Лукас.