Светская хроника за среду

Предложение "Челси" по Пау Кубарси отклонено. Три клуба Премьер-Лиги претендуют на Аюба Буадди. "Тоттенхэм" договорился с Сандро Тонали. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Поиски вингера привели "Ливерпуль" к Матиасу Фернандес-Пардо из "Лилля". (Daily Express)



"Барселона" отклонила предложение "Челси" в 69 миллионов фунтов о покупке защитника Пау Кубарси. (El Nacional)



"Челси" надеется приобрести нападающего "Борнмута" Эли Жуниора Крупи. (Caught Offside)



"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Бавария" проявили интерес к полузащитнику Аюбу Буадди но "Лилль" хочет за 18-летнего марокканца минимум 70 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ливерпуль, "Арсенал", "Юнайтед" и дортмундская "Боруссия" заинтересованы в полузащитнике "Майнца" Кайсю Сано. (Nikkan Sports)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд не заинтересован в переходе в "Тоттенхэм". (The Athletic)



"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Ньюкасла" Сандро Тонали. (TEAMtalk)



"Брентфорд" договаривается с бывшим нападающим "Вест Хэма" Каллумом Уилсоном. (The Athletic)



"Ковентри" покупает защитника "Айнтрахта" Ореля Аменда за 17 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)



"Брайтон" готов заплатить до 35 млн. фунтов за полузащитника "Монако" Ламина Камара. (Daily Mail)



"Бернли" отклонил предложение "РБ Лейпциг" в 22.3 млн. фунтов по защитнику Максиму Эстеву. (The Sun)



Другое



Эшли Коул покинул должность главного тренера "Чезены" из второго итальянского дивизиона после всего трех месяцев в клубе. (The Sun)



Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп открыт к работе со сборной Германии. (The Telegraph)



Рональд Куман подал в отставку с поста главного тренера сборной Голландии. (Daily Mail)



"Вест Хэм" сохранил своего титульного спонсора Boyle Sports, несмотря на вылет из Премьер-Лиги. (The Times)



Полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем заявил, что хочет сыграть в кино следующего Джеймса Бонда. (The Sun)



Наставник сборной Англии Томас Тухель признался, что не взял свои счастливые штаны на Чемпионат Мира. (The Sun)