УЕФА оштрафовал четыре клуба Премьер-Лиги за нарушения правил ФФП

"Астон Вилла", "Челси", "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест" были оштрафованы УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.

Все четыре клуба Премьер-Лиги, превысили параметр Squad Cost Ratio (70% в 2025 году), который ограничивает, какую долю от заработанных денег каждая команда может потратить на трансферы.



Наиболее серьезному штрафу была подвергнута "Вилла" — 22.5 млн. евро (19.4). Однако 15 млн. евро (12.9 млн. фунтов) из них заморожены и будут сняты с бирмингемского клуба в случае превышения параметра SCR в 2026 году, уточняет BBC.



"Челси" был оштрафован на 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов), из которых 2 млн. евро (1.7 млн. фунтов) заморожены. "Форест" — на 2.5 млн. евро (2.2 млн. фунтов), "Ньюкасл" — на 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов).