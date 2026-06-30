"Тоттенхэм" купит Фернандеша за 85 млн. фунтов
"Тоттенхэм" выиграл борьбу за полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша.
Несмотря на интерес к Фернандешу со стороны прочих клубов, включая "Арсенал", основным конкурентом "Тоттенхэма" в борьбе за Матеуша был "Манчестер Юнайтед".
Однако именно "Тоттенхэм" сделал самое заманчивое для "Вест Хэма" предложение, выразив готовность заплатить 85 миллионов фунтов за 21-летнего португальца. Вся эта сумма будет гарантированной, без бонусов.
Как сообщает The Athletic, Фернандеш уже согласился перейти в "Тоттенхэм", поэтому сагу с будущим экс-игрока "Саутгемптона" можно считать завершенной.
Для "Юнайтед" трансферная стоимость Фернандеша и его ожидания по зарплате оказались выше, нежели "красные дьяволы" были готовы потратить, поэтому клуб с "Олд Траффорд" уже переключился на альтернативные цели.
Таким образом, Фернандеш может стать четвертым новичком "Тоттенхэма" этим летом после защитников Ян Пола Ван Хекке, Энди Робертсона и Маркоса Сенеси.
30.06.2026 21:00
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Ну отскочили, этот дол6ое6 явно с головой не дружит
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В ЧШ захотел, а мог играть в ЛЧ, ну ок!
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