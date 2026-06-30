"Челси" обсуждает покупку Чаваррии

"Челси" ведет переговоры о приобретении левого защитника испанского "Райо Вальекано" Пепа Чаваррии.

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо хочет обзавестись новым левым защитником после того, как Марк Кукурелья был продан в "Реал" за 51.8 млн. фунтов.



По информации Sky Sports, "Челси" уже договаривается по 28-летнему Чаваррии, который бы добавил молодой команде Алонсо опыта.



Чаваррия выступает за "Райо Вальекано" с 2022 года и выходил в стартовом составе на финал Лиги Конференций против "Кристал Пэлас" в минувшем сезоне.



В данный момент у Алонсо слева в обороне есть лишь Йоррел Хато, который может быть полезен и на позиции центрального защитника.