Кински заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" объявил, что голкипер Антонин Кински заключил с клубом новый долгосрочный контракт.

Кински прибыл в "Тоттенхэм" из пражской "Славии" в январе 2025, сыграв 10 матчей за "шпор" во второй половине того сезона.



Большую часть прошлого сезона Кински провел за спиной Гульельмо Викарио, однако травма конкурента по позиции и приход Роберто Де Дзерби на должность главного тренера "Тоттенхэма" полностью изменили ситуацию для Антонина.



23-летний чех сыграл каждую минуту каждого матча "Тоттенхэма" при Де Дзерби, утвердившись первым номером и сделав большой вклад в то, что "шпоры" избежали вылета из Премьер-Лиги.



Новый контракт Кински рассчитан на пять лет и отражает изменившийся статус Антонина в "Тоттенхэме".



"Тони выдающимся образом провел заключительные семь матчей сезона, сыграв ключевую роль в том, чего мы добились в этот период".



"Я рад, что он связал свое будущее с клубом. Он заслужил этот новый контракт — не только своей игрой, но также своим профессионализмом и желанием становиться лучше".



"Мы обладаем огромной верой в то, чем Тони может стать. Он все еще молод, у него огромный потенциал, и я знаю, что "Тоттенхэм" — идеальное место для него, чтобы продолжить свое развитие в одного из лучших голкиперов в Европе", — сообщил Де Дзерби.