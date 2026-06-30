ПСЖ не отпустит Барколя в Премьер-Лигу

Французский ПСЖ исключает продажу нападающего Брадли Барколя, который интересен ряду клубов Премьер-Лиги.

Согласно слухам, "Ливерпуль" всерьез задумался о приобретении Барколя после того, как признал свое поражение в борьбе с ПСЖ за Яна Диоманде из "РБ Лейпциг". Также Брадли считается целью для "Арсенала".



И хотя сам Барколя недоволен количеством игрового времени в Париже, что не способствует согласованию нового контракта, у ПСЖ нет ни необходимости, ни желания продавать Барколя этим летом.



ПСЖ и так согласился отпустить Гонсалу Рамуша в "Милан", а также выставлены на продажу Ли Кан Ин и Рандаль Коло-Муани, но Барколя победители Лиги Чемпионов намерены сохранить.



The Athletic добавляет, что ПСЖ оценивает 23-летнего француза дороже, нежели переходящего в "Манчестер Сити" из "Ноттингем Форест" за 116 миллионов фунтов полузащитника Эллиота Андерсона.