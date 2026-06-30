Мадуэке поведал, что Англия практикует пенальти

Вингер "Арсенала" Нони Мадуэке заявил, что сборная Англии самым серьезным образом практикует пенальти перед стадией плей-офф Чемпионата Мира.

Матчем против ДР Конго в среду англичане начнут свой путь в плей-офф ЧМ-2026. Подопечные Томаса Тухеля выглядят большим фаворитом этого противостояния 1/16 финала, однако Мадуэке и партнеры ничего не оставляют на волю случая и заранее отрабатывают пенальти.



"Как и ко всем фазам игры, мы относимся к этому крайне серьезно".



"Важность этого возрастает, когда вы вступаете в плей-офф. Когда дело дойдет до пенальти, мы хотим, чтобы это соответствовало высшему уровню, как и каждая часть нашей игры".



"Вызовусь ли я исполнять пенальти? Да, конечно. Я всегда открыт к исполнению пенальти. В конце концов это решение тренера. Он решает, чего хочет и как он считает лучшим для команды, но со своей стороны я всегда готов", — цитирует Мадуэке ESPN.