Кейн отвергнет "Барселону", чтобы остаться в "Баварии"

Капитан сборной Англии Харри Кейн, вероятно, откажет испанской "Барселоне" и подпишет новый контракт с немецкой "Баварией".

Накануне ведущие новостные издания сообщили, что "Барселона" обозначила интерес к Кейну, договорившись с представителями Харри обсудить условия трансфера после Чемпионата Мира.



Однако The Athletic утверждает, что попытки "Барселоны" переманить 32-летнего нападающего, который забил 51 гол в 61 матче за "Баварию" в минувшем сезоне, заранее обречены на провал.



И хотя действующий контракт Кейна имеет пункт о выкупе и истекает уже через 12 месяцев, Харри счастлив в Мюнхене, а после возвращения с ЧМ-2026 собирается обсудить с "Баварией" новую сделку.



Кейн выступает за "Баварию" после своего перехода из "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро (86.4 млн. фунтов) в августе 2023. С тех пор Харри забил 146 голов за "Баварию" и выиграл два титула Бундеслиги.