"Вилла" оценивает Роджерса в 130 млн. фунтов

"Арсеналу" придется раскошелиться на рекордные для всей Премьер-Лиги 130 миллионов фунтов для приобретения нападающего "Атон Виллы" Моргана Роджерса.

23-летний Роджерс является ключевой трансферной целью "Арсенала" на это лето, также вызывая интерес со стороны "Челси".



Однако "Вилла" не хочет продавать Роджерса и считает, что Морган должен стоить дороже, нежели его партнер по сборной Англии Эллиот Андерсон, переходящий из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Сити" за 116 млн. фунтов.



Также "Вилла" оценивает Роджерса дороже, нежели Александер Исак, чей переход из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 125 млн. фунтов прошлым летом установил новый рекорд Премьер-Лиги.



Определяя цену за Роджерса, "Вилла" также учитывает тот факт, что на 20 процентов с продажи Моргана претендует его бывший клуб "Мидлсбро", у которого бирмингемцы и купили игрока за 15 млн. фунтов в 2024 году.



В данный момент неясно, готовы ли "Арсенал" или "Челси" раскошелиться на 130 млн. фунтов, как и то, может ли "Вилла" пойти на уступки, если, например, сам Роджерс выразит желание уйти после ЧМ-2026, сообщает The Telegraph.