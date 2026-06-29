Андерсон прошел медобследование и готов стать игроком "Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон прошел медобследование и готов к подписанию контракта с "Манчестер Сити".

На прошлой неделе стало известно, что "Форест" согласился отпустить 23-летнего Андерсона в "Сити" за 116 миллионов фунтов.



В субботу Андерсон помог англичанам одержать победу 0:2 над Панамой и выйти в плей-офф Чемпионата Мира, а на следующий день, сообщает Sky Sports, отлучился из лагеря сборной для прохождения медобследования.



Главный тренер англичан Томас Тухель уже сказал, что трансфер Андерсона, вероятно, будет оформлен до следующего матча англичан на турнире — против ДР Конга в 1/16 финала в ближайшую среду.



Таким образом, Андерсон станет первым приобретением "Сити" при новом главном тренере Энцо Мареске, а заодно самым дорогим приобретением клуба с "Этихад" за все времена.