"Эвертон" выигрывает борьбу за полузащитника "Мидлсбро" Хейдена Хакни.

23-летний Хакни был признан лучшим игроком Чемпионшипа в минувшем сезоне, однако "Мидлсбро" не смог выйти в Премьер-Лигу, потерпев поражение в финале плей-офф, и теперь будет вынужден попрощаться с Хейденом.



Хакни сватали в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Кристал Пэлас", "Халл" и "Манчестер Юнайтед", чей главный тренер Майкл Кэррик знаком с Хейденом по совместной работе на "Риверсайде".



Однако The Telegraph сообщает, что "Эвертон" выигрывает борьбу за Хакни. После трех отклоненных предложений "ириски" вплотную приблизились к компромиссу с "Боро" по сделке стоимостью 25 миллионов фунтов.



Отметим, что стартовое предложение "Эвертона" составило только около 7 млн. фунтов. "Ириски" надеялись воспользоваться тем, что у Хакни остается один год по контракту, однако владелец "Боро" Стив Гибсон отказался отпускать ключевого игрока за бесценок.