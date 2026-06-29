"Ньюкасл" хочет купить Манзамби

Йоан Манзамби "Ньюкасл" заинтересован в приобретении полузащитника немецкого "Фрайбурга" Йоана Манзамби.

В данный момент 20-летний Манзамби выступает за сборную Швейцарии на Чемпионате Мира, где Йоан и приглянулся скаутам "Ньюкасла", сообщает Sky Sports.

Манзамби забил уже три гола на ЧМ-2026, а "Фрайбург" готов попросить за свою восходящую звезду 42 миллиона фунтов.

Интерес "Ньюкасла" к Манзамби связан с неопределенность насчет будущего Сандро Тонали и Бруно Гимараэса, которых пытаются переманить гранды Премьер-Лиги.





Метки Манзамби, Ньюкасл, Фрайбург

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2026 13:00

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  1. alexomck 29.06.2026 13:21 # alexomck
    Странно, что слухи из АПЛ про него только сейчас всплыли. Местные скауты рили об игроках на КМе узнают?

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