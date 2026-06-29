"Ньюкасл" хочет купить Манзамби
"Ньюкасл" заинтересован в приобретении полузащитника немецкого "Фрайбурга" Йоана Манзамби.
В данный момент 20-летний Манзамби выступает за сборную Швейцарии на Чемпионате Мира, где Йоан и приглянулся скаутам "Ньюкасла", сообщает Sky Sports.
Манзамби забил уже три гола на ЧМ-2026, а "Фрайбург" готов попросить за свою восходящую звезду 42 миллиона фунтов.
Интерес "Ньюкасла" к Манзамби связан с неопределенность насчет будущего Сандро Тонали и Бруно Гимараэса, которых пытаются переманить гранды Премьер-Лиги.
29.06.2026 13:00
Просмотров: 102
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Странно, что слухи из АПЛ про него только сейчас всплыли. Местные скауты рили об игроках на КМе узнают?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий