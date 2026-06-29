"Ньюкасл" хочет купить Манзамби

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении полузащитника немецкого "Фрайбурга" Йоана Манзамби.

В данный момент 20-летний Манзамби выступает за сборную Швейцарии на Чемпионате Мира, где Йоан и приглянулся скаутам "Ньюкасла", сообщает Sky Sports.



Манзамби забил уже три гола на ЧМ-2026, а "Фрайбург" готов попросить за свою восходящую звезду 42 миллиона фунтов.



Интерес "Ньюкасла" к Манзамби связан с неопределенность насчет будущего Сандро Тонали и Бруно Гимараэса, которых пытаются переманить гранды Премьер-Лиги.