"Барселона" хочет переманить Харри Кейна

Испанская "Барселона" обратилась к представителям капитана сборной Англии Харри Кейна.

В данный момент у Кейна остается один год по контракту с "Баварией", которая очень довольна Харри и хочет обсудить новую сделку.



Однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что "Барселона" готова попытаться перехватить 32-летнего нападающего.



"Барселона" обозначила интерес к Кейну и договорилась с его представителями обсудить ситуацию, когда Харри закончит выступать за сборную Англии на Чемпионате Мира.



"Барселона" по-прежнему находится в поисках замены для покинувшего клуб Роберта Левандовски и готова приложить все усилия, чтобы заполучить Кейна, который в минувшем сезоне забил 61 гол в 51 матче за "Баварию".