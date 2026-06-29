"Ньюкасл" не будет покупать Феликса Нмечу

"Ньюкасл" принял решение, что не будет покупать полузащитника дортмундской "Боруссии" Феликса Нмечу.

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау известен как большой поклонник Нмечи и впервые пытался заманить Феликса на "Сент-Джеймс Парк" еще три года назад, когда в итоге сделал выбор в пользу Сандро Тонали.



По информации The Chronicle, этим летом "Ньюкасл" вернулся к идее с приобретением Нмечи и даже сделал ряд запросов, но затем понял, что не может позволить себе Феликса.



Пункт в контракте Нмечи о выкупе в 73.5 млн. фунтов начнет действовать только через год, а этим летом "Боруссия" готова потребовать за Феликса около 87 млн. фунтов, что для "Ньюкасла" чересчур.



Таким образом, "Ньюкасл" переключился с 25-летнего игрока сборной Германии на более бюджетные трансферные цели. Пока же "сороки" приобрели только юного голкипера Юэна Жауэна из "Реймса" за 18.5 млн. фунтов.