"Ньюкасл" не будет покупать Феликса Нмечу

Феликс Нмеча "Ньюкасл" принял решение, что не будет покупать полузащитника дортмундской "Боруссии" Феликса Нмечу.

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау известен как большой поклонник Нмечи и впервые пытался заманить Феликса на "Сент-Джеймс Парк" еще три года назад, когда в итоге сделал выбор в пользу Сандро Тонали.

По информации The Chronicle, этим летом "Ньюкасл" вернулся к идее с приобретением Нмечи и даже сделал ряд запросов, но затем понял, что не может позволить себе Феликса.

Пункт в контракте Нмечи о выкупе в 73.5 млн. фунтов начнет действовать только через год, а этим летом "Боруссия" готова потребовать за Феликса около 87 млн. фунтов, что для "Ньюкасла" чересчур.

Таким образом, "Ньюкасл" переключился с 25-летнего игрока сборной Германии на более бюджетные трансферные цели. Пока же "сороки" приобрели только юного голкипера Юэна Жауэна из "Реймса" за 18.5 млн. фунтов.





Метки Боруссия, Нмеча, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2026 10:00

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