МЮ, "Челси" и "Арсенал" готовы сойтись в битве за Алекса Скотта

"Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал" готовы сойтись в битве за полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта.

Уже заручившись услугами Эдерсона из "Аталанты", "Юнайтед" ищет еще одного полузащитника, и имеющий опыт выступлений в Премьер-Лиге Скотт представляет особый интерес для "красных дьяволов".



Однако talkSPORT утверждает, что в борьбе за Скотта "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией "Челси" и "Арсенала", которые тоже держат в уме 22-летнего англичанина.



Скотт провел 89 матчей за "Борнмут" после своего перехода из "Бристоль Сити" за 25 миллионов фунтов три года назад и теперь оценивается в 80 млн. фунтов.



Скотт был признан лучшим игроком "Борнмута" по версии болельщиков клуба по итогам сезона 2025/26, в котором Алекс пропустил лишь один матч "вишенок" в Премьер-Лиге.