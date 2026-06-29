"Форест" вступил в борьбу за Кертиса Джонса

Кертис Джонс "Ноттингем Форест" вступил в борьбу за полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса.

На текущей неделе "Форест" согласился продать Эллиота Андерсона в "Манчестер Сити" за 116 миллионов фунтов, и теперь "лесникам" нужен новый полузащитник.

По информации talkSPORT, именно Джонса "Форест" присмотрел на замену Андерсону, также держа в уме вариант с Лукасом Бергваллом из "Тоттенхэма".

Ранее в июне "Ливерпуль" отклонил предложение "Интера" в 21.5 млн. фунтов о покупке Джонса, оценив 25-летнего англичанина в 40 млн. фунтов.

"Интер" так много платить за Джонса не собирается, но для "Форест", особенно после продажи Андерсона, такая цена будет более чем по плечу.





Метки Джонс, Ливерпуль, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2026 00:05

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