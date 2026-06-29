"Форест" вступил в борьбу за Кертиса Джонса

"Ноттингем Форест" вступил в борьбу за полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса.

На текущей неделе "Форест" согласился продать Эллиота Андерсона в "Манчестер Сити" за 116 миллионов фунтов, и теперь "лесникам" нужен новый полузащитник.



По информации talkSPORT, именно Джонса "Форест" присмотрел на замену Андерсону, также держа в уме вариант с Лукасом Бергваллом из "Тоттенхэма".



Ранее в июне "Ливерпуль" отклонил предложение "Интера" в 21.5 млн. фунтов о покупке Джонса, оценив 25-летнего англичанина в 40 млн. фунтов.



"Интер" так много платить за Джонса не собирается, но для "Форест", особенно после продажи Андерсона, такая цена будет более чем по плечу.