Тухель похвалил "командного игрока" Беллингема

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель похвалил полузащитника испанского "Реала" Джуда Беллингема за яркую игру на Чемпионате Мира.

В трех матчах англичан на ЧМ-2026 Беллингем дважды брал награду лучшему игроку, причем против Панамы накануне Джуд забил гол и отдал результативную передачу.



По слухам, Тухель до последнего сомневался, брать ли Беллингема на турнир, учитывая стремление Джуда брать игру на себя в ущерб командным действиям.



Однако сейчас у Тухеля нет никаких претензий к Беллингему. Томас чувствует, что Джуд стал командным игроком и выполняет свои обязанности.



"Я не уверен, что дело в реакции, но это именно то, что мы хотим от него. Он демонстрирует очень позитивный настрой с первого дня в лагере. Он полностью проникся всеми теми вещами, которые мы хотим от него как он командного игрока, сверх чего он добавляет индивидуальное мастерство, чтобы решать футбольные матчи".



"Именно это вы видите на Чемпионате Мира сейчас, видите от других команд и других больших игрок. Он ключевой игрок. Он проникся всеми теми вещами, которые мы требуем от него как от командного игрока. Пока что все хорошо. Ему нужно продолжать в том же духе", — цитирует Тухеля Sky Sports.