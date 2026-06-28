Диоманде предпочел ПСЖ "Ливерпулю"

По надеждам "Ливерпуля" заполучить Яна Диоманде был нанесен сокрушительный удар после того, как вингер немецкого "РБ Лейпциг" избрал французский ПСЖ своим наиболее предпочтительным направлением.

"Ливерпуль" рассматривает Диоманде в качестве своей цели номер один на замену покидающему клуб Мохамеду Салаху, уже успев выдвинуть одно предложение о покупке 19-летнего ивуарийца.



Однако The Athletic стало известно, что сам Диоманде сделал выбор в пользу ПСЖ. Ян верит в проект президента Нассера Аль-Хелаифи и футбольного советника Луиша Кампуша.



Также Диоманде хочет играть у главного тренера ПСЖ Луиса Энрике и верит, что клуб с "Парк де Пренс" обеспечит ему лучшие шансы стать обладателем "Золотого мяча" в будущем.



ПСЖ все еще нужно договориться с "РБ Лейпциг", который оценивает Диоманде ближе к 130 миллионам евро (112 млн. фунтов), а в идеале вообще бы предпочел сохранить Яна еще минимум на сезон.