Райс должен вернуться в старт сборной Англии на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс должен вернуться в стартовый состав сборной Англии на матч 1/16 финала Чемпионата Мира против ДР Конга в ближайшую среду.

Главный тренер англичан Томас Тухель предоставил Райсу передышку в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 против Панамы накануне вечером.

И дело не только в том, что у Райса имелись проблемы со здоровьем. Тухель также не хотел рисковать возможной дисквалификацией, которой бы Деклан подвергся на первый матч плей-офф, если бы получил желтую карточку против Панамы.

Как сообщает BBC, тренерский штаб сборной Англии оптимистичен насчет готовности Райса выйти с первых минут против ДР Конго в ближайшую среду.

Райс уже возобновил тренировки в общей группе и в ближайшие дни должен окончательно залечить икроножную мышцу.





Метки Арсенал, Райс, сборная Англии, сборная ДР Конго, травмы, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2026 19:00

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  1. narcot 28.06.2026 19:16 # narcot
    ща пройдут мертвецов. шизики начнут опять надрачивать на срайса, а потом тому проведут шершавым в 1/4, если не раньше

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