Райс должен вернуться в старт сборной Англии на матч 1/16 финала ЧМ-2026
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс должен вернуться в стартовый состав сборной Англии на матч 1/16 финала Чемпионата Мира против ДР Конга в ближайшую среду.
Главный тренер англичан Томас Тухель предоставил Райсу передышку в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 против Панамы накануне вечером.
И дело не только в том, что у Райса имелись проблемы со здоровьем. Тухель также не хотел рисковать возможной дисквалификацией, которой бы Деклан подвергся на первый матч плей-офф, если бы получил желтую карточку против Панамы.
Как сообщает BBC, тренерский штаб сборной Англии оптимистичен насчет готовности Райса выйти с первых минут против ДР Конго в ближайшую среду.
Райс уже возобновил тренировки в общей группе и в ближайшие дни должен окончательно залечить икроножную мышцу.
28.06.2026 19:00
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ща пройдут мертвецов. шизики начнут опять надрачивать на срайса, а потом тому проведут шершавым в 1/4, если не раньше
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