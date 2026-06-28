Райс должен вернуться в старт сборной Англии на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс должен вернуться в стартовый состав сборной Англии на матч 1/16 финала Чемпионата Мира против ДР Конга в ближайшую среду.

Главный тренер англичан Томас Тухель предоставил Райсу передышку в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 против Панамы накануне вечером.



И дело не только в том, что у Райса имелись проблемы со здоровьем. Тухель также не хотел рисковать возможной дисквалификацией, которой бы Деклан подвергся на первый матч плей-офф, если бы получил желтую карточку против Панамы.



Как сообщает BBC, тренерский штаб сборной Англии оптимистичен насчет готовности Райса выйти с первых минут против ДР Конго в ближайшую среду.



Райс уже возобновил тренировки в общей группе и в ближайшие дни должен окончательно залечить икроножную мышцу.