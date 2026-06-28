МЮ и "Тоттенхэм" продолжают борьбу за Матеуша Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" продолжают борьбу за полузащитника "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша.

По информации журналист Бена Джейкоба, оба претендента на Фернандеша ведут переговоры как с "Вест Хэмом", так и с самим Матеушем.



Джейкобс называет "преждевременными" слухи о том, что Фернандеш сделал выбор в пользу "Юнайтед" или "Тоттенхэма". В настоящий момент Матеуш открыт к переходу в любой из двух клубов.



Несмотря на вылет из Премьер-Лиги, "Вест Хэм" получил инвестиции в 90 миллионов фунтов от своих владельцев, что позволяет "молотобойцам" крепче стоять на ногах и занимать более сильную позицию в переговорах.



Ни "Вест Хэм", ни Фернандеш не хотят, чтобы эта сага продлилась и на июль, поэтому ожидается, что вскоре будущее 21-летнего португальца прояснится.