Тухель поздравил Кейна с рекордом по количеству голов за Англию на Чемпионатах Мира

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поздравил своего капитана Харри Кейна с установленным рекордом.

Накануне против Панамы Кейн забил свой 11-й гол за сборную Англии на Чемпионатах Мира, благодаря чему покорил достижение Гари Линекера.



После победы 0:2 Тухель признался, что не знал об этом рекорде, однако Томас и его игроки лишь могут порадоваться за Харри.



"Все порадовались за Харри Кейна, потому что он великолепный партнер по команде, и это делает его очень особенным. Его любят все и уважают все".



"Я не знал об этом (рекорде) до интервью. Это великолепно, что он получил возможность побит рекорд на Чемпионатах Мира. Харри находится в прекрасном расположении духа. Он жаждет пройти весь путь до конца на этом Чемпионате Мира. Он не удовлетворен, и это говорит о том, что он голоден и целеустремлен", — цитирует Тухеля The Independent.