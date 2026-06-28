У "Ливерпуля" появился еще один конкурент в борьбе за Диоманде

У "Ливерпуля" появился еще один серьезный конкурент в борьбе за вингера немецкого "РБ Лейпциг" Яна Диоманде.

К настоящему моменту "РБ Лейпциг" уже отклонил одно предложение "Ливерпуля" о покупке 19-летнего Диоманде, тогда как ПСЖ пока только наблюдает за Яном.



Как сообщает TEAMtalk, конкуренцию "Ливерпулю" и ПЖ теперь собирается составить "Реал", чей президент Флорентино Перес рассматривает Диоманде в качестве альтернативы Майклу Олисе из "Баварии" и Хулиану Альваресу из "Атлетико".



Перес намекал на покупку Олисе или Альвареса при переизбрании на свой пост, однако оба трансфера оказались невозможны, и "Реал" ищет нового кандидата на роль "галактико".