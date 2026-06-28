Тухель сообщил, когда Андерсон завершит переход в "Сити"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ожидает, что полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон завершит свой переход в "Манчестер Сити" на предстоящей неделе.

На днях "Сити" достиг договоренности с "Форест" о покупке 23-летнего Андерсона за рекордные для своего клуба 116 миллионов фунтов.



Трансферные дела, как и небольшие проблемы со здоровьем, не помешали Андерсону сыграть за сборную Англии против Панамы на Чемпионате Мира накануне, и после победы 0:2 Тухель подтвердил, что переход Эллиота будет вскоре оформлен.



"С высокой вероятностью это будет улажено до раунда 1/16 финала. Он играет так, словно это место принадлежит ему. Мы не переживали насчет его физической формы — медицинская служба дала зеленый свет, значит у него нет травмы", — цитирует Тухеля Sky Sports.