Миллс уверен, что Андерсон и Родри не будут играть вместе

Бывший защитник "Манчестер Сити" Данни Миллс уверен, что полузащитники Эллиот Андерсон и Родри не будут играть вместе.

На текущей неделе стало известно, что "Сити" согласовал приобретение Андерсона из "Ноттингем Форест" за рекордные для своего клуба 116 миллионов фунтов.



По мнению Миллса, теперь Андерсон и Родри станут конкурентами за одно место в основе, либо 30-летний испанец, которого сватают в "Реал", покинет "Сити".



"Да, он (Андерсон) стоит своих денег, потому что "Манчестер Сити" готов их заплатить. Ты стоишь столько, сколько за тебя заплатят, и если они готовы заплатить эти деньги, то это абсолютно нормально".



"Какое место ему отводится в "Манчестер Сити"? Думаю, это зависит от Родри и от того, останется он или уйдет. Он великолепный игрок, но всегда есть элемент сомнений. Калвин Филлипс оказался в такой же ситуации, придя лучшим игроком сборной Англии на Евро в 2021 году. По какой-то причине у него не сложилось".



"Всегда есть риск, когда цена настолько высока. Но Эллиот Андерсон провел очень хороший сезон, и он вольется в эту команду".



"Наличие такого опорного полузащитника имеет абсолютное значение. Прежде это был Фернандиньо. Затем Родри. Жизненно важно, чтобы с этой позицией был порядок. Похоже, Андерсон станет следующим и заменит Родри".



"Я не представляю, как они будут играть вместе. У них обоих похожая роль. Они будут играть вместе? Не вижу в этом необходимости. Думаю, он хочет играть на позиции Родри", — сообщил Миллс Sky Sports.