Англия победила Панаму и выиграла свою группу на ЧМ-2026

Голы Джуда Беллингема и Харри Кейна позволили сборной Англии обыграть Панаму со счетом 0:2 и выйти в 1/16 финала Чемпионата Мира в качестве победителя Группы L.

Главный тренер "трех львов" Томас Тухель поменял половину полевых игроков относительно безголевого матча с Ганой, оказав доверие Джареллу Куансе, Нико О'Райли, Моргану Роджерсу, Букайо Сака и Маркусу Рэшфорду. Деклан Райс получил передышку, расположившись среди запасных.



Матч начался с удара панамцев, но дальше Англия прибрала инициативу и стала оказывать давление. У Рэшфорда мяч даже пошел в створ, но голкипер отразил его дальний выстрел.



После перерыва на водопой в середине первого тайма Панама снова огрызнулась ударом, и Джордану Пикфорду пришлось серьезно напрячься, чтобы выловить мяч из нижнего угла своих ворот.



Отделавшись испугом, англичане продолжили оказывать давление, но за первые 45 минут лишь дважды смогли пробить в створ чужих ворот.



На 57-й минуте себя, наконец, обнаружил Харри Кейн, но его удар в касание из пределов штрафной был отражен голкипером.



Прошло еще пять минут, и Англия все-таки открыла счет. Сака подал угловой, а Джуд Беллингем пробил ногой в касание с отскоком от газона — 0:1.



А на 67-й минуте отличился и Кейн. Харри выиграл борьбу на втором этаже у защитника и пробил головой с границы вратарской площади после подачи слева от Беллингема — 0:2.



На этом игра закончилась. Англия успокоилась, а Панама лишь попыталась забить свой первый гол на турнире, что удалось Хосе Фахардо в компенсированное время, однако был зафиксирован офсайд.



В отличие от Ганы, Панама не только хорошо оборонялась, но и время от времени показывала зубы, поэтому Англии пришлось очень тяжело. Однако мастерство Беллингема и Кейна все же позволило "трем львам" склонить чашу весов в свою пользу.



Сборная Панамы — сборная Англии — 0:2 (0:0)



Голы: Беллингем 62, Кейн 67.



Сборная Панамы: Москера, Мурильо, Эскобар, Кордоба, Андраде, Гутьеррес (Дэвис 88), Мартинес, Барсенас (Диас 71), Харви (Кинтеро 88), Хосе Луис Родригес (Лондоньо 71), Томас Родригес (Фархадо 45).



Сборная Англии: Пикфорд, Куанса (Спенс 63), Конса, Гехи, О'Райли, Андерсон (Хендерсон 84), Беллингем (Эзе 71), Роджерс, Сака (Мадуэке 63), Кейн (Уоткинс 85), Рэшфорд.



Предупреждения: Фархадо, Андраде — Куанса.