Англия победила Панаму и выиграла свою группу на ЧМ-2026
Голы Джуда Беллингема и Харри Кейна позволили сборной Англии обыграть Панаму со счетом 0:2 и выйти в 1/16 финала Чемпионата Мира в качестве победителя Группы L.
Главный тренер "трех львов" Томас Тухель поменял половину полевых игроков относительно безголевого матча с Ганой, оказав доверие Джареллу Куансе, Нико О'Райли, Моргану Роджерсу, Букайо Сака и Маркусу Рэшфорду. Деклан Райс получил передышку, расположившись среди запасных.
Матч начался с удара панамцев, но дальше Англия прибрала инициативу и стала оказывать давление. У Рэшфорда мяч даже пошел в створ, но голкипер отразил его дальний выстрел.
После перерыва на водопой в середине первого тайма Панама снова огрызнулась ударом, и Джордану Пикфорду пришлось серьезно напрячься, чтобы выловить мяч из нижнего угла своих ворот.
Отделавшись испугом, англичане продолжили оказывать давление, но за первые 45 минут лишь дважды смогли пробить в створ чужих ворот.
На 57-й минуте себя, наконец, обнаружил Харри Кейн, но его удар в касание из пределов штрафной был отражен голкипером.
Прошло еще пять минут, и Англия все-таки открыла счет. Сака подал угловой, а Джуд Беллингем пробил ногой в касание с отскоком от газона — 0:1.
А на 67-й минуте отличился и Кейн. Харри выиграл борьбу на втором этаже у защитника и пробил головой с границы вратарской площади после подачи слева от Беллингема — 0:2.
На этом игра закончилась. Англия успокоилась, а Панама лишь попыталась забить свой первый гол на турнире, что удалось Хосе Фахардо в компенсированное время, однако был зафиксирован офсайд.
В отличие от Ганы, Панама не только хорошо оборонялась, но и время от времени показывала зубы, поэтому Англии пришлось очень тяжело. Однако мастерство Беллингема и Кейна все же позволило "трем львам" склонить чашу весов в свою пользу.
Сборная Панамы — сборная Англии — 0:2 (0:0)
Голы: Беллингем 62, Кейн 67.
Сборная Панамы: Москера, Мурильо, Эскобар, Кордоба, Андраде, Гутьеррес (Дэвис 88), Мартинес, Барсенас (Диас 71), Харви (Кинтеро 88), Хосе Луис Родригес (Лондоньо 71), Томас Родригес (Фархадо 45).
Сборная Англии: Пикфорд, Куанса (Спенс 63), Конса, Гехи, О'Райли, Андерсон (Хендерсон 84), Беллингем (Эзе 71), Роджерс, Сака (Мадуэке 63), Кейн (Уоткинс 85), Рэшфорд.
Предупреждения: Фархадо, Андраде — Куанса.
28.06.2026 01:55
Просмотров: 294
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Александр Лунин воевал за две вещи:
1. За деньги
2. За диктатуру Путина
Деньги он получил.
Диктатуру Путина - тоже. Сегодня его посадили на 11 суток за видосики. А дома провели обыск, унизив его семью.
(ответить)
Живу в Украине, обладаю несколько большей информацией, скажем так, из источников. Про то про что могу рассказать - по Рф планируется остановка практически ВСЕХ Нпз, далее электро и теплостанций, максимальный вынос заводов Впк. Количество запускаемых дронов по Рф в след. году будет держаться на уровне около 3500 (x8, сейчас ~450) в сутки. Это будет продолжаться до момента полного ухода из Украины и Крыма, признания выплат репараций (прибл. 1.5 триллиона $), всё ориентировочно на осень-зиму 2027
(ответить)
трусливый карлик, зацени видео
https://ibb.co/SDF5hQ02
https://www.instagram.com/reel/DZoYyqhu23m/
(ответить)
такс, нужно чтобы узбеки очки к конго отобрали, тогда инцестики не на конго попадут, а на сенегал, а там уже есть возможность соснуть. дальше если пройдут, скорее всего Мексика( мб трибуны помогут. а дальше если без сюрпризов в четвертьфинале Бразилы, вот там уже Хрикейна обосцут и обосрут. ВЕРИМ!
ВПЕРЁД УЗБЕКИСТАН!!!
(ответить)
Ета сбродная продолжает артетить, я понял.
(ответить)
Чисто вайбы Саутгейта. Беллингем в одиночку затащил этих немощей.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий