"Ньюкасл" готов предложить Гимараэсу новый контракт

Бруно Гимараэс "Ньюкасл" готов предложить Бруно Гимараэсу новый контракт на улучшенных условиях, чтобы оградить своего капитана от интереса "Арсенала".

На текущей неделе стало известно, что "Арсенал" в устной форме предложил "Ньюкаслу" за Гимараэса 55 миллионов фунтов, а "сороки" ответили, что Бруно не продается.

Ожидается, что "Арсенал" на этом не остановится, однако "Ньюкасл" уже задумался о том, чтобы заключить с 28-летним полузащитником сборной Бразилии новый контракт, сообщает The Sun.

Со своей зарплатой в 160,000 фунтов в неделю по рассчитанному до 2028 года контракту Гимараэс уже сейчас является самым высокооплачиваемым игроком "Ньюкасла", однако "сороки" готовы предложить Бруно новое четырехлетнее соглашение с жалованием в 200,000 фунтов каждые семь дней.

Этим летом "Ньюкасл" облегчил свою зарплатную ведомость благодаря уходу Энтони Гордона и Кирана Триппьера, поэтому клуб может позволить себе платить Гимараэсу больше.





Метки Арсенал, Гимараэс, контракты, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2026 00:05

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