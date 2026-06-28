"Ньюкасл" готов предложить Гимараэсу новый контракт

"Ньюкасл" готов предложить Бруно Гимараэсу новый контракт на улучшенных условиях, чтобы оградить своего капитана от интереса "Арсенала".

На текущей неделе стало известно, что "Арсенал" в устной форме предложил "Ньюкаслу" за Гимараэса 55 миллионов фунтов, а "сороки" ответили, что Бруно не продается.



Ожидается, что "Арсенал" на этом не остановится, однако "Ньюкасл" уже задумался о том, чтобы заключить с 28-летним полузащитником сборной Бразилии новый контракт, сообщает The Sun.



Со своей зарплатой в 160,000 фунтов в неделю по рассчитанному до 2028 года контракту Гимараэс уже сейчас является самым высокооплачиваемым игроком "Ньюкасла", однако "сороки" готовы предложить Бруно новое четырехлетнее соглашение с жалованием в 200,000 фунтов каждые семь дней.



Этим летом "Ньюкасл" облегчил свою зарплатную ведомость благодаря уходу Энтони Гордона и Кирана Триппьера, поэтому клуб может позволить себе платить Гимараэсу больше.