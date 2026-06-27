Сэм Уилсон покидает тренерский штаб Артеты в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета лишится одного из своих верных соратников в лице тренера по физической подготовке Сэма Уилсона.

Уилсон трудится на "Арсенал" с 2014 года, а последние семь лет работал с первой командой "канониров". Однако этим летом их пути разойдутся.



Как утверждает BBC, Уилсон сам принял решение уйти, чтобы попробовать себя на более важной роли где-нибудь в Европе.



В данный момент неясно, куда отправится Уилсон, однако Сэма связывают с назначением в "Ювентусе", где трудится бывший директор "Арсенала" по эффективности Даррен Берджесс.



Это далеко не единственное изменение среди персонала "Арсенала" этим летом. Также "канониры", например, находятся в процессе назначения нового главного доктора, попрощавшись с Зафаром Икбалом.