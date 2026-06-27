Мареска посетил базу "Манчестер Сити"

Энцо Мареска Бывший главный тренер "Челси" Энцо Мареска посетил базу "Манчестер Сити".

Именно Мареска был определен "Сити" на роль преемника Хосепа Гвардиолы, но назначение Энцо задерживается из-за процесса согласования компенсации с "Челси", откуда итальянский специалист был уволен в январе.

Однако Daily Mirror утверждает, что фактически Мареска уже приступил к исполнению своих обязанностей в "Сити". Энцо работает бок о бок со спортивным директором Угу Виана на трансфере.

На текущей неделе Мареска некоторое время провел на тренировочной базе "Сити", привыкая к условиям, в которых ему предстоит трудиться. Уже в июле игроки "горожан" начнут возвращаться для начала подготовки к новому сезону.

А на предстоящей неделе Мареску ждет встреча с высшим руководством "Сити". Энцо узнает, каковы ожидания клуба на сезон 2026/27.





Метки Манчестер Сити, Мареска, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2026 20:00

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