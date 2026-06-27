Бывший главный тренер "Челси" Энцо Мареска посетил базу "Манчестер Сити".

Именно Мареска был определен "Сити" на роль преемника Хосепа Гвардиолы, но назначение Энцо задерживается из-за процесса согласования компенсации с "Челси", откуда итальянский специалист был уволен в январе.



Однако Daily Mirror утверждает, что фактически Мареска уже приступил к исполнению своих обязанностей в "Сити". Энцо работает бок о бок со спортивным директором Угу Виана на трансфере.



На текущей неделе Мареска некоторое время провел на тренировочной базе "Сити", привыкая к условиям, в которых ему предстоит трудиться. Уже в июле игроки "горожан" начнут возвращаться для начала подготовки к новому сезону.



А на предстоящей неделе Мареску ждет встреча с высшим руководством "Сити". Энцо узнает, каковы ожидания клуба на сезон 2026/27.