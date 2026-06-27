Мареска посетил базу "Манчестер Сити"
Бывший главный тренер "Челси" Энцо Мареска посетил базу "Манчестер Сити".
Именно Мареска был определен "Сити" на роль преемника Хосепа Гвардиолы, но назначение Энцо задерживается из-за процесса согласования компенсации с "Челси", откуда итальянский специалист был уволен в январе.
Однако Daily Mirror утверждает, что фактически Мареска уже приступил к исполнению своих обязанностей в "Сити". Энцо работает бок о бок со спортивным директором Угу Виана на трансфере.
На текущей неделе Мареска некоторое время провел на тренировочной базе "Сити", привыкая к условиям, в которых ему предстоит трудиться. Уже в июле игроки "горожан" начнут возвращаться для начала подготовки к новому сезону.
А на предстоящей неделе Мареску ждет встреча с высшим руководством "Сити". Энцо узнает, каковы ожидания клуба на сезон 2026/27.
27.06.2026 20:00
Просмотров: 266
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: