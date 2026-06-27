Рэднапп: "Не вызвать Трента на ЧМ-2026 было ошибкой"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Джейми Рэднапп считает, что невызов защитника испанского "Реала" Трента Александер-Арнольда в сборную Англии на Чемпионат Мира был ошибкой.
Правый фланг обороны английской сборной оказался оголен после того, как у Риса Джеймса обострилась его хроническая проблема с задней поверхностью бедра.
Главный тренер англичан Томас Тухель заявил, что "никто этого не предвидел", но Рэднапп с этим не соглашается, сокрушаясь насчет отсутствия Трента в заявке.
"Думаю, все это предвидели. Не вызвать Трента Александер-Арнольда — это смелое решение. И оно кажется ошибочным".
"Рис Джеймс — потрясающий футболист, но в плане травм он был не на высоте в этом сезоне. А чего вы от него ожидали?"
"А когда говорят, что правым защитником сборной Англии может быть Куанса, дальше можно не продолжать. Он центральный защитник, это его позиция, и он играл там почти всегда".
"Трент обладает одной из лучших правых ног в футболе. Если вы спросите людей вроде Харри Кейна, то именно такого подносчика снарядов они и хотят".
"Не хочу проявить неуважение к Куансе, но как он поступит в напряженном матче, когда ему отбросят мяч назад, покажет ли он какое-нибудь мастерство по работе с мячом? Конечно, нет".
"Думаю, это ошибка. Невозможно сидеть здесь и говорить, что Трент недостаточно хорош, чтобы быть в этой заявке", — сообщил Рэднапп Sky Sports.
27.06.2026 19:00
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