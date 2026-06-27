ПСЖ выигрывает борьбу за Аклиуша

Два клуба Премьер-Лиги проигрывают борьбу французскому ПСЖ за вингера "Монако" Магнеса Аклиуша.

Журналист Фабрицио Романо не называет имена двух клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в Аклиуше, однако ранее Магнеса сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



Как бы то ни было, Аклиуш едва ли приедет в Англию, потому что ПСЖ выигрывает борьбу за Магнеса и в данный момент готовится выдвинуть свое предложение.



В минувшем сезоне Аклиуш забил шесть голов и отдал шесть результативных передач за "Монако" в Лиге 1, а прямо сейчас 24-летний игрок представляет сборную Франции на Чемпионате Мира.