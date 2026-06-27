"Фулхэм" выкупил Куси-Асаре у "Баварии"

"Фулхэм" выкупил нападающего Джону Куси-Асару у немецкой "Баварии" после сезона аренды.

Минувший сезон Куси-Асаре провел за "Фулхэм" на правах аренды из "Баварии", приняв участие в семи матчах Премьер-Лиги.



18-летний швед с ганскими и финскими корнями произвел хорошее впечатление, особенной в резервной команде, и "Фулхэм" решил совершить инвестицию в свое будущее.



В результате Куси-Асаре заключил с "Фулхэмом" контракт до 2031 года с опцией продления на 12 месяцев.



Добавим, Джона провел в системе "Баварии" всего полтора года перед тем, как отправиться в аренду в "Фулхэм".