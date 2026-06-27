Клубы Премьер-Лиги следят за Камавинга и Тчуамени

Клубы Премьер-Лиги следят за ситуацией полузащитников испанского "Реала" Эдуарду Камавинга и Орельена Тчуамени, которые могут быть вынуждены покинуть Мадрид этим летом.

Главный тренер "Реала" Жозе Моуриньо по-прежнему заинтересован в приглашении полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса, однако "синие" хотят за свою звезду минимум 120 миллионов фунтов.



Поэтому, чтобы осилить трансфер Фернандеса, Моуриньо сперва вынужден расчистить место. Накануне "Реал" попрощался с Дани Себальосом, а теперь обдумывает продажу Камавинга или Тчуамени.



По информации Daily Mirror, к Камавинга и Тчуамени существует серьезный интерес со стороны клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед". Однако сам Эдуарду хочет остаться в Мадриде, а Орельен является единственным чистым опорником в команде Моуриньо, что усложняет выбор Жозе.